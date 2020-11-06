В "ДНР" почали виписувати залізничні квитки від руки. Фотофакт

Валентина Гембарська Економіка 04:40, 6.11.2020

В окупованій Ясинуватій, Донецької області на залізничному вокзалі квитки на поїзд виписують від руки.

На цей факт звернув увагу блогер Necro Mancer у Twitter. Фотографія з'явилася в одному з телеграм-каналів терористів "ДНР".

У Ясинуватій квиток на поїзд виписують від руки
Twitter Necro Mancer

У коментарях до публікації користувачі іронічно відреагували на ситуацію: "А де фігурна обрізка і компостер? А картонний з дірочкою? (Є такі, хто побував пасажиром аж в 40-х-50-х?)", "Діджиталізація по-донецьки", "Добре, що в руку просто не харкнули", "Там ще штампик є", "Вперед, у минуле!", "Прогрес", "А QR код намалювати олівцем?".

У мережі висміяли квиток написаний від руки
Twitter Necro Mancer
У мережі висміяли квиток написаний від руки
Twitter Necro Mancer
У мережі висміяли квиток написаний від руки
Twitter Necro Mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ідеолог і один із засновників "Донецької народної республіки" Андрій Пургін визнав, що ватажки "ДНР" повернули Донбас у початок 1990-х років.

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Економіка

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