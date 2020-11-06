В 'ДНР' почали виписувати залізничні квитки від руки. Фотофакт

В окупованій Ясинуватій, Донецької області на залізничному вокзалі квитки на поїзд виписують від руки.

На цей факт звернув увагу блогер Necro Mancer у Twitter. Фотографія з'явилася в одному з телеграм-каналів терористів "ДНР".

У коментарях до публікації користувачі іронічно відреагували на ситуацію: "А де фігурна обрізка і компостер? А картонний з дірочкою? (Є такі, хто побував пасажиром аж в 40-х-50-х?)", "Діджиталізація по-донецьки", "Добре, що в руку просто не харкнули", "Там ще штампик є", "Вперед, у минуле!", "Прогрес", "А QR код намалювати олівцем?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ідеолог і один із засновників "Донецької народної республіки" Андрій Пургін визнав, що ватажки "ДНР" повернули Донбас у початок 1990-х років.