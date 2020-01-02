Недавно, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что в новом году ожидается повышение зарплат в целом, а также минимальной заработной платы…

Но точных цифр, кроме как процентов никто не заявлял!

Немного углубившись в данную тему, можно увидеть, что минимальная зарплата, после повышения в новом году, будет 6000-6500 руб (2200-2400 грн).

А можно вопрос, а что сейчас такое 2500 грн?? В месяц!

Неужели реально, на территории "республик", возможно прожить на эти деньги целый месяц?

С вашей-то коммуналкой и ценами на продукты… даже цены на тот же бензин, на территориях республики отмечено очередной рост отпускной цены. Так, в сети АЗС "ГП Республиканская топливная компания" все марки топлива выросли в цене на 1 рос. руб. и по состоянию на 25.12.2019 реализуются Следующий цене: бензин марки А-100 - 55 рос. руб. за 1 литр (которого в принципе не существует в природе), А-95 - 45 рос. руб., А-92 - 42 рос. руб., дизельное топливо - 51 рос. руб., сжиженный газ - 27 рос. руб.

Вернемся в ту же Украину, которою вы так гнобите и ненавидите, не все конечно, но все же…

Я не скажу, что у нас намного ниже цены на все это, нет, есть моменты где ниже, есть где выше цена, но мы осознанно платим за все это, ведь мы уверенны в качестве услуг и товаров, за которые мы платим!

Но вернемся к минимальной зарплате…

Так вот, согласно бюджету-2020, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет на 13%, или же это 550 грн, и будет 4 723 гривен, примерно…

Тут можно обойтись без всяких процентных соотношений, дабы увидеть реальную картину, что минималка в Украине больше в 2 РАЗА, чем в той же "ДНР" или "ЛНР".

А конкретных цифр они, ваша власть, не называют, дабы в который раз "навешать" вам, мол "У нас все хорошо, зарплаты повышаются на стоко-то %, и бла-бла-бла"…

Ну… что я могу сказать, за что боролись, на то и напоролись!

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