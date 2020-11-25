У Чорну п'ятницю більшість товарів коштувала менше до "знижок"

У Чорну п'ятницю дев'ять із десяти продуктів продавалися за тією ж ціною або до "знижок" коштували ще менше.

Відповідне дослідження провела група споживачів Which. Про це повідомляє ВВС.

В організації відстежували ціни на 219 популярних товарів на Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World і John Lewis за шість місяців до розпродажу 2019 року і шість місяців після нього. Вони виявили, що тільки три товари були найдешевшими в Чорну п'ятницю.

Наприклад, у John Lewis 70 з 78 товарів до розпродажу коштували стільки ж. В Amazon 57% товарів були доступні за нижчою або такою ж ціною за шість місяців до Чорної п'ятниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продажі за тиждень "Чорної п'ятниці" 2019 року склали рекордні 3,4 мільярда гривень. Це на 29% більше від продажу за аналогічний період 2018 року.