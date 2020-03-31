В березні клієнти довірили майже 1 млрд грн заощаджень "Укргазбанку"

Українці незмінно обирають державний Укргазбанк, аби надійно зберігати та примножувати свої доходи, особливо в період карантину, коли вимушені залишатись вдома. Так, у березні на депозитах банку нові клієнти розмістили майже 1 млрд грн своїх заощаджень, що свідчить про незмінно високий рівень довіри до Укргазбанку. Про це йдеться на сайті банку.

"Надійне збереження, а головне примноження коштів наразі чи не найактуальніше питання для українців. У період дії обмежувальних заходів в країні, багато хто тимчасово і вимушено залишається вдома аби вберегтися від вірусу. Але ж гроші мають працювати постійно, а тим більше зараз. Тож поки українці на карантині, їхні гроші працюватимуть у надійному державному банку. До того ж депозити в Укргазбанку можна поповнити або пролонгувати без візитів до відділень через Контакт-центр у режимі 24/7, тобто не виходячи з дому і не ризикуючи своїм здоров’ям", - зазначив голова правління Кирило Шевченко.

Укргазбанк пропонує широкий вибір депозитних програм, як із можливістю отримання відсотків щомісячно, так і в кінці строку. Наприклад, клієнтам, які хочуть мати доступ до своїх коштів у будь-який час – депозитну картку "Про-запас", як у національній, так і в іноземній валюті. Картка дозволить менше контактувати з готівкою, яка є джерелом розповсюдження бактерій, та мати постійний доступ до власних фінансів у режимі 24/7.

Нагадуємо, що заходи, спрямовані на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції, жодним чином не вплинуть на можливість клієнтів користуватись коштами. Вкладники Укргазбанку обслуговуються у звичайному режимі, кошти можна отримати відповідно до умов договору.

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