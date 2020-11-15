В Азії створили найбільшу в світі зону вільної торгівлі

Китай, Японія та інші країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) 15 листопада домовилися про створення найбільшого у світі торгового блоку, на який припадає майже третина всієї економічної діяльності.

Йдеться про документ щодо всебічного регіонального економічного партнерства. В Азії сподіваються, що це допоможе прискорити відновлення після потрясінь пандемії, повідомляє видання ABS news.

Зазначається, що угоду, яка стосується вільної торгівлі, було підписано в межах саміту АСЕАН у в’єтнамській столиці Ханой. Він відбувся в режимі телемосту під головуванням цієї держави.

Як відомо, АСЕАН є політичною, економічною і культурною регіональною міжурядовою організацією з 10 країн, які розташовано в південно-східній Азії.

Підписана ними угода формує торгове об'єднання, на яке припадає третина світового Валового внутрішнього продукту. Також підкреслюється, що в підсумку вона передбачає лібералізацію торгівлі в регіоні, що має "сприяти його економічному процвітанню".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня Україна і Великобританія підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.