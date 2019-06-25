В Австрії почався гучний суд над Фірташем: на засідання приїхав Льовочкін

В Австрії Верховний суд почав засідання про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа у США.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на засіданні присутній нардеп, член партії "Опозиційна платформа — За життя" Сергій Льовочкін. За словами Льовочкіна, він "приїхав підтримати друга".

Також у залі суду присутній депутат від "Опозиційного блоку", який за часів президентства Віктора Януковича очолював Чернівецьку ОДА Михайло Папієв.

Суд над Фірташем radiosvoboda.org

"Я тут теж як друг, приїхав підтримати. Упевнений, що Дмитро Фірташ ні в чому не винен", — сказав він.

За даними видання, Фірташ перед засіданням суду не став коментувати справу, на запитання журналістів не відповів. Ухвалене рішення не буде остаточним, воно може бути оскаржене.

Повідомляється, що в кінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення у хабарництві проти Фірташа. В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення олігарха у змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, який використовують в реактивних двигунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу у 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, які вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна по дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в Іспанію.

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