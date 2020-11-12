В Африці знайшли один із найбільших алмазів у історії

У Ботсвані знайшли один з найбільших алмазів в історії. Камінь вагою 998 карат посів п'яте місце в списку найбільших алмазів з коли-небудь виявлених.

Виявила камінь канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond на шахті Карове. Про це повідомляє Bloomberg.

До цього Lucara Diamond виявила в Ботсвані алмаз "Рідкісна знахідка" вагою 1758 каратів. Дорогоцінний камінь в 2019 році викупив Louis Vuitton. Цей алмаз посів друге місце в списку найбільших каменів в історії.

Найбільший камінь з коли-небудь виявлених – "Зірка Африки" вагою 3106 каратів. Його знайшли в 1905 році в Південній Африці в шахті "Прем'єр".

Він був розділений ( "Велика зірка Африки" і "Мала зірка Африки") і став частиною коштовностей Британської корони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українській лабораторії виростили найбільший в світі алмаз в 109 карат. Його оцінили в півмільйона доларів США і вже продали. До цього найбільший штучний камінь становив від 10 до 20 карат.