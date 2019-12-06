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6 грудня • оновлено в 16:53
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В аеропорту "Бориспіль" хочуть відкрити McDonalds: що про це відомо

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що хотів би побачити відкриття ресторану швидкого харчування McDonalds в аеропорту "Бориспіль".

"Я точно хочу, щоб в наступному році у нас усі оренди та продажі проходили ProZorro. Наприклад, щодо авіації хочу, щоб в аеропорт "Бориспіль" зайшов McDonalds", – повідомив він у інтерв'ю ЦТС.

"А вони заходять тільки тоді, коли все супер прозоро", – додав Криклій.

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Міністр інфраструктури також озвучив плани уряду на 2020 рік.

"Вивчаємо можливості старту концесії за чотирма регіональним аеропортам. У наступному році якимось із них дамо старт. Спростимо механізм отримання квот і напрямків, щоб якомога більше компаній заходило. За допомогою ліквідації ПДВ хочемо збільшити мобільність населення щодо авіації", – резюмував Криклій.

Міністр інфраструктури хотів би побачити відкриття ресторану швидкого харчування в київському аеропорту

Міністр інфраструктури хотів би побачити відкриття ресторану швидкого харчування в київському аеропорту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що аеропорт "Бориспіль" планує підписати договір на 13 млн гривень з компанією, яка фігурує у декількох кримінальних провадженнях і має ознаки фіктивності.

Йдеться про компанії "Український виробничо-будівельний Альянс "Центр", яка наприкінці жовтня цього року виграла тендер на Prozorro на облаштування єдиного диспетчерського центру в терміналі D. У неї був тільки один конкурент, який не знижував ціни в ході торгів.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
аєропорт "Бориспіль"
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
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