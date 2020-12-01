В аеропорту Амстердама директор "Спецтехноекспорту" влаштував дебош – ЗМІ

Під час візиту керівництва "Спецтехноекспорту", Міністерства закордонних справ і "Укргазбанку" до Перу стався скандал за участю одного з учасників української делегації.

Йдеться про директора "Спецтехноекспорту" Євгена Ларіна, який по прибуттю до Амстердама перебував у стані алкогольного сп'яніння, пише "Антикор", уточнюючи, що інцидент стався 19 листопада в аеропорту Schiphol.

Українська делегація летіла на переговори щодо постачання літака Ан-178.

"Здійснивши ранній виліт з Києва о 06:00 рейсом PS9387 і прибувши до Амстердаму для подальшого перельоту у Панаму рейсом KL 757 об 11:10, українська делегація ледь не залишилася без власника контракту – Євгенія Ларіна, директора ДГЗП "Спецтехноекспорт". Не дивлячись на виліт о 6-й ранку, по прибуттю в Амстердам директор українського експортера знаходився в стані настільки сильного алкогольного сп'яніння з властивою чиновникам агресивністю, що на рейс в Панаму його пустили тільки після особистого втручання консула України в Нідерландах", – пише видання.

Також наголошується, що додаткове ускладнення викликали сумніви співробітників аеропорту в достовірності ПЛР-тесту Євгена Ларіна.

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