Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Ужеу у цьому році!" НБУ обнадіяв прогнозом про новий транш МВФ

Читати матеріал російською

До кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час брифінгу, передає УНН. "У цьому році в четвертому кварталі ми очікуємо, що, швидше за все, це буде нова програма, в цьому році вона почнеться, і Україна отримає 2 млрд доларів в цьому році", - зазначив він.

За його словами, також в рамках нової програми країна повинна отримати ще по 2 млрд доларів у наступні роки.

Новини
У НБУ знизили облікову ставку: що тепер буде

При цьому він уточнив, що в НБУ очікують, що нова програма буде розрахована на "стандартні" 36-48 місяців і її обсяги повинні бути на рівні $5-10 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що переговори між Україною і МВФ про нову трирічну програму співпраці почнуться тільки після парламентських виборів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Мінфін веде активні переговори з МВФ за новою програмою, яка може бути укладена на три роки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФ транш Україна НБУ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
О ,це перэмога,вам бы шароварным надо уже праздник национальный замутить,день ТРАНША ЖИВОТВОРЯЩЕГО,сколько десятилетий на потсосе у МВФа,сколько уже можно черной неблагодарностью кормильцу отвечать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Весьмирсвами??? С начала 2019 года в РФ УЖЕ ЗАШЛО около 14 млрд.долл.инвестиций! НЕ ЗАЙМОВ, живых денег. Не считая заводов "Боинг", Мерседес", новых СПГ и т. д. А тут "...обнадежил прогнозом..."
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! Весьмирсвами??? С начала 2019 года в РФ УЖЕ ЗАШЛО около 14 млрд.$ инвестиций. Живых денег! НЕ ЗАЙМОВ!!! Это не считая заводов "Мерседес", "Боинг", новых СПГ и т.д. А тут "...обнадежил прогнозом..."
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel