"Ужеу у цьому році!" НБУ обнадіяв прогнозом про новий транш МВФ

До кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час брифінгу, передає УНН. "У цьому році в четвертому кварталі ми очікуємо, що, швидше за все, це буде нова програма, в цьому році вона почнеться, і Україна отримає 2 млрд доларів в цьому році", - зазначив він.

За його словами, також в рамках нової програми країна повинна отримати ще по 2 млрд доларів у наступні роки.

При цьому він уточнив, що в НБУ очікують, що нова програма буде розрахована на "стандартні" 36-48 місяців і її обсяги повинні бути на рівні $5-10 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що переговори між Україною і МВФ про нову трирічну програму співпраці почнуться тільки після парламентських виборів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Мінфін веде активні переговори з МВФ за новою програмою, яка може бути укладена на три роки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!