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17 грудня • оновлено в 11:18
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За рекордно низькими відсотками: Гончарук оголосив про дешеві кредити для бізнесу

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що падіння рівня інфляції дозволяє говорити про зниження кредитних ставок уже в 2020 році.

"Маємо досить низький рівень інфляції – 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року", – повідомив Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, стратегія уряду продовжувати разом з Національним банком політику здешевлення кредитування.

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"Ми поставили собі за мету – щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку – близько 14%, восени – під 12% річних в гривні", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що падіння рівня інфляції дозволяє говорити про зниження кредитних ставок уже в 2020 році

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що падіння рівня інфляції дозволяє говорити про зниження кредитних ставок уже в 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Правління Національного банку України від 12 грудня ухвалило рішення знизити облікову ставку. Відповідне рішення призведе до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

  • Зокрема ставка буде знижена на два відсотки – з 15,5% до 13,5% річних.

  • Голова НБУ Яків Смолій наголосив, що регулятор прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося спочатку.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Кредитування в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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