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Уже померли 30 немовлят: відомий виробник дитячих колисок потрапив у скандал

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Виробник дитячих товарів Fisher-Price відкликав майже п'ять мільйонів власних колисок-качалок після скандальних даних, пов'язаних зі смертю немовлят.

Про відкликання оголосила Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC), передає ВВС. У її повідомленні вказано, що через дану модель колиски-гойдалки з моменту її випуску у 2009 році померло не менше 30 немовлят.

В офіційній заяві власник Fisher-Price підтвердив, що добровільно відкликає свій товар, проте наполіг на тому, що колиски безпечні. За його словами, просто потрібно відмовлятися від колисок, як тільки немовлята починають перевертатися.

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Колиска Fisher-Price

Колиска Fisher-Price

"Хоча ми продовжуємо бути впевненими у безпеці нашого товару, з огляду на повідомлення про випадки, коли продукт використовували всупереч попередженням і без дотримання інструкцій з безпеки, в партнерстві з Комісією з безпеки споживчих продуктів (CPSC) ми вирішили, що добровільно відкликати колиски – це краще, що ми можемо зараз зробити", – пояснили там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тимчасово заборонили краплі від надлишкового утворення і накопичення газу, метеоризму, кольок у немовлят – "Колігаз".

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Місце
США
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