"Уже нудить!" Запуск поїздів по Кримському мосту розгнівав соцмережі

Запуск поїздів із Росії через Кримський міст жорстко розкритикували жителі окупованого півострова.

"Взагалі не бачу бажаючих цілувати паровоз. Русофобствують сильно", – пише блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Ну приїхав і що? А толку тільки ніякого!" – заявив житель Сімферополя Павло Ходорів.

"Ну скільки можна? Ну приїхав поїзд і приїхав. Прям восьме чудо світу відкрили... Червоної доріжки не вистачає... Вже нудить. Краще б ціни на бензин знизили і податки", – резюмувала Олена Юріївна.

паблік Сімферополя

Взагалі не бачу бажаючих цілувати один паровоз

русофобством сильно

"Ось це поїзда в Сімферополі. Спокійно, буденно. І все було ОК" pic.twitter.com/kVVEmPLUbD - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 28, 2019

Запуск поїздів з Росії через Кримський міст жорстко розкритикували жителі окупованого півострова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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