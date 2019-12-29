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29 грудня • оновлено в 04:21
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"Уже нудить!" Запуск поїздів по Кримському мосту розгнівав соцмережі

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Запуск поїздів із Росії через Кримський міст жорстко розкритикували жителі окупованого півострова.

"Взагалі не бачу бажаючих цілувати паровоз. Русофобствують сильно", – пише блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Ну приїхав і що? А толку тільки ніякого!" – заявив житель Сімферополя Павло Ходорів.

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"Ну скільки можна? Ну приїхав поїзд і приїхав. Прям восьме чудо світу відкрили... Червоної доріжки не вистачає... Вже нудить. Краще б ціни на бензин знизили і податки", – резюмувала Олена Юріївна.

Запуск поїздів з Росії через Кримський міст жорстко розкритикували жителі окупованого півострова

Запуск поїздів з Росії через Кримський міст жорстко розкритикували жителі окупованого півострова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський міст Крим
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Куни Чан
Куни Чан
Она же уже опозорилась фейком
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Даже украиньцы уже не подрываются "жостко отвечать".
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