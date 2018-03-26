"Уже будуємо газопровід": Польща зібралася "підкласти свиню" Газпрому

Польща може замінити російський газ імпортом з Норвегії та США, щоб не залежати від поставок Москви.

За словами посла в Москві Влодзімежа Марчіняка, у Польщі є можливості отримувати обсяги скрапленого газу, достатні для забезпечення країни і регіону, передає ТАСС.

"Ми прагнемо до диверсифікації джерел. У нас є видобуток в Польщі. Імпортуємо значну частину поки з Росії. Напрямки нашої політики диверсифікації публічно заявлені. Ми хочемо купувати природний газ з Норвегії через Прибалтику. Це одне з наших напрямків. Друге - імпорт зрідженого газу, і його можна купувати у різних постачальників ", - заявив Марчіняк.

При цьому дипломат підкреслив, що питання не в тому, щоб відмовитися від поставок газу з Росії, а в тому, "щоб від них не залежати".

Посол також зазначив, що Польща може купувати газ не тільки у США, і вже почала будувати газопровід для поставок з Норвегії.

"Досвід доводить, що залежність від "Газпрому" обходиться дуже дорого", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Росії заговорили про труднощі з транзитом газу в Європу.