"Уже будуємо газопровід": Польща зібралася "підкласти свиню" Газпрому

Польща може замінити російський газ імпортом з Норвегії та США, щоб не залежати від поставок Москви.
За словами посла в Москві Влодзімежа Марчіняка, у Польщі є можливості отримувати обсяги скрапленого газу, достатні для забезпечення країни і регіону, передає ТАСС.
"Ми прагнемо до диверсифікації джерел. У нас є видобуток в Польщі. Імпортуємо значну частину поки з Росії. Напрямки нашої політики диверсифікації публічно заявлені. Ми хочемо купувати природний газ з Норвегії через Прибалтику. Це одне з наших напрямків. Друге - імпорт зрідженого газу, і його можна купувати у різних постачальників ", - заявив Марчіняк.
При цьому дипломат підкреслив, що питання не в тому, щоб відмовитися від поставок газу з Росії, а в тому, "щоб від них не залежати".
Посол також зазначив, що Польща може купувати газ не тільки у США, і вже почала будувати газопровід для поставок з Норвегії.
"Досвід доводить, що залежність від "Газпрому" обходиться дуже дорого", - підсумував він.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Росії заговорили про труднощі з транзитом газу в Європу.
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