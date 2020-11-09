УЗ потрібно виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, – Адхамі

Україні варто відійти від субсидування збиткових пасажирських перевезень залізницею за рахунок бізнесу.

Про це заявив керівник групи IiPCM управління державними інвестиціями в транспортній галузі Еббі Адхамі.

"Наразі вантажний транспорт забезпечує певною мірою субсидування пасажирських перевезень. Існує план з реструктуризації ("Укрзалізниці" - ред.), який передбачає поділ пасажирських перевезень і вантажних в окремі бізнеси. Це дозволить зробити ринок вантажоперевезень більш конкурентоспроможним", - сказав Адхамі.

За його словами, субсидувати Пасажирські перевезення залізницею повинен не бізнес, а держава, виконуючи таким чином соціальну функцію. Експерт вважає, що державне субсидування за участю приватних компаній дозволить сектору пасажирських перевезень функціонувати цілком успішно.

"У той момент, коли сектор пасажирських перевезень відокремиться в окрему компанію, а сектор вантажоперевезень в іншу - єдине, що залишиться - це залізнична колія, якою буде керувати держава. З впливами приватних компаній і, ймовірно, при необхідності певного субсидування, може успішно функціонувати сектор пасажирських перевезень, а сектор вантажоперевезень може бути самодостатнім", - вважає Адхамі.

Раніше американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявив, що "Укрзалізницю" потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.

Зі свого боку, народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що необхідно реформувати "Укрзалізницю", розділивши компанію на окремі бізнеси.