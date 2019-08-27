УЗ хоче знову приховано підняти тарифи для вантажовідправників на мільярди - Каленков

Анонсований "Укрзалізницею" новий порядок визначення вартості вагонів підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік. Бізнес розцінює ці наміри як зловживання монопольним становищем УЗ – і має намір оскаржувати пропоновані зміни в Антимонопольному комітеті та в судах. Таку думку після наради представників бізнесу та УЗ висловив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Анонсовані УЗ зміни призведуть до того, що ринок вантажовідправників заплатить більше – за нашими підрахунками, на 3 млрд. грн у розрахунку на рік. Єдине, що зробила УЗ – це розклала це підвищення на найближчі півтора року. Думаю, це привід для багатьох підприємств звернутися і до Антимонопольного комітету, і до суду для того, щоб відстоювати свої права. Тому що УЗ, з одного боку, наполягає, що є ринковим суб'єктом і вимагає відповідного до себе ставлення, а з іншого, користуючись своїм монопольним становищем, проштовхує вигідні для себе рішення", - зазначив Каленков.

Суть пропонованих УЗ змін полягає у включенні в плату за користування вагоном крім погодинної оплати ще й "штрафних санкцій" - за перевезення вантажу на 200 км за кожну добу понад 48 годин. З огляду на те, що залізницею в Україні перевозиться близько 60% всіх вантажів (по окремих вантажах – до 100%), наслідки нововведень у разі їх затвердження відчують всі.

"Будь-які тарифні зміни позначаться на собівартості товару в Україні. Перше: це призведе до уповільнення економічного зростання. Друге: товари дорожчатимуть всередині країни і будуть втрачати конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Думаю, ми будемо консультуватися з підприємствами, які входять в ОП "Укрметалургпром" (а це 40% усіх вантажів, які перевозить УЗ) – і, залишаючись у законодавчому полі, будемо апелювати і до нової влади", - заявив Каленков.

"Думаю, люди, які сформують новий Кабмін, нове Міністерство інфраструктури, АМКУ, розуміють, що державний монополіст, найбільша компанія, зловживає своїм становищем. І що потрібно прислухатися до ринку, до реального бізнесу", - додав він.

На думку Каленкова, чергові зміни, пропоновані УЗ – не що інше, як нове приховане підвищення тарифів, які за останні півтора року збільшилися вже на 50%.

"Приховане викачування ресурсів з вантажовідправників відбивається на всіх наших операціях. Ми вважаємо, що у УЗ є гігантські можливості підвищувати власну ефективність і заробляти додаткові кошти, в тому числі, і для інвестицій", - резюмував Каленков.

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