Утримання Офісу президента зросте на 354 млн: на що Зеленський витратить гроші

Згідно з проєктом закону про "Державний бюджет України на 2021-й рік" видатки на Офіс президента зростуть на 39% порівняно з роком нинішнім. Збільшаться як споживчі витрати загалом, куди входять поїздки і перельоти президента, так і витрати на зарплати апарату.

Під час президентської передвиборної кампанії 2019 року Володимир Зеленський стверджував, що кортежі, держдачі й інші атрибути влади занадто дорого коштують українським платникам податків. Восени 2019 року він навіть розпорядився скоротити витрати на чиновників на 10% у бюджеті 2020-го. Але не минуло й року, як чиновники почали коштувати державі ще дорожче, ніж раніше.

OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, чим же обгрунтовані такі витрати на Офіс президента і куди вони підуть.

Скільки витратять?

У 2021-му році на обслуговування і забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити дійсно рекордну цифру – 1 мільярд 266,8 мільйона гривень. Це становить приблизно 45 млн доларів. У таку суму витрати першої особи держави не обходилися ні разу, починаючи з 2014-го року.

Витрати на Офіс президента, або Адміністрацію, як вона називалася раніше, росли з року в рік до 2018-го. Якщо ще у 2014-му вони склали 293,1 млн, вже у 2018-му – 1 млрд 63,9 млн. Далі витрати почали падати і у 2020-му сягнули 912,4 млн. Але вже наступного року українські платники податків витратять на президента на 354 млн більше.

Водночас витрати, приміром, на освіту почали падати. Якщо у 2019-му на цю сферу згідно з бюджетом витратили 228 млрд 779 млн гривень. То на 2021-й передбачили лише 174 млрд. Також істотно недофінансовані інші галузі, як медицина або екологія.

Куди підуть гроші?

Судячи з даних бюджету, на 270 млн збільшуються загалом споживчі витрати, які будуть складати 1 млрд 187,8 млн грн. Туди входять витрати на проживання президента на держдачі в Конча-Заспі, куди він із сім'єю переїхав цього літа, а також на кортежі і перельоти. Цього року через коронавірус довгий час літати і їздити президенту було просто нікуди. Але це не означає, що гроші закладені на 2020-й вдалося заощадити. Адже в Державному управлінні справами їх могли перерозподілити і витратити на щось інше, наприклад, на оновлення автопарку. Але чи використали їх у 2020-му і як саме ми дізнаємося тільки у кінці бюджетного року.

На Офіс президента витратять більше грошей Getty Images

Що обіцяв Зеленський виборцям

Ще під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв, що позбудеться кортежів і інших предметів розкоші глави держави. Замість того, щоб вносити зміни в уже звичний "дорогий" спосіб життя українських президентів, Володимир Зеленський тільки його підкріплює.

Зростуть також і зарплати в Офісі президента. Якщо у 2020-му на оплату праці зі споживчих витрат іде 344 мільйони гривень, то на 2021-й запланували 488,8 млн.

До речі, на роботу депутатів і апарат Верховної Ради України у 2021-му році піде 2 млрд 198,8 млн грн, а на Кабінет Міністрів (враховуючи загальнодержавні витрати) – 3 млрд 292,6 млн грн. Це на сотні мільйонів більше, ніж у минулому році.