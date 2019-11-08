"Успіх – це помилки!" Відомий мільярдер пояснив українцям, як розбагатіти

Засновник компанії Alibaba Group, мільярдер і філантроп Джек Ма заявив, що для того, щоб стати успішним треба вчитися на своїх помилках.

"Вчіться на своїх помилках і на помилках інших, а не у бізнес-школах. Бізнес-школи ґрунтуються на успішних кейсах і всі думають, що успіх – це так легко. Але це насправді не так. Успіх – це помилки", – повідомив він під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у п’ятницю, 8 листопада.

За словами найбагатшої людини Китаю, потрібно менше переживати і просто працювати над досягненням своєї мети.

"Не переживайте забагато, просто робіть. Я коли починав свій бізнес – не мав нічого. Я працюю постійно, коли бігаю і навіть коли сиджу на унітазі. Мій робочий графік 9/9, 6 днів на тиждень", – підкреслив Ма.

Він також наголосив, що у світі триватиме роботизація і машини стануть значно розумнішими. Саме тому людям потрібно бути креативними та творчими.

"Не бійтеся роботів і штучного інтелекту", – резюмував Ма.

Засновник компанії Alibaba Group, мільярдер і філантроп Джек Ма заявив, що для того, щоб стати успішним треба вчитися на своїх помилках

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник компанії Alibaba Group заявив, що ключем до розвитку України є інвестиції у власних громадян, а також в малий та середній бізнес. За словами Ма, жодна країна не може копіювати успіх інших держав, намагаючись домогтися успіху.

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