"Усі кримчани - росіяни": окупанти влаштували полювання на майно жителів півострова

В анексованому Росією Криму так звана влада вирішила застосовувати обмежувальні заходи до іноземних громадян, які мають власність на території півострова, але не бажають платити податки.

Таку заяву зробив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає "Кримінформ". В якості запобіжного впливу окупант запропонував відключати від тепла, електрики і води об'єкти, що належать нерезидентам.

"Усі кримчани – громадяни Російської Федерації, всі, хто працює на території – платять податки. До 1 лютого дайте мені свої пропозиції... Виходить, що ми утримуємо жителів іншої країни, даємо їм можливість заробляти тут. Але правила загальні для всіх. Будь-які заходи я вважаю обгрунтованими і адекватними", - заявив він.

Видання відзначає, що багато українських бізнесменів і політиків досі мають власність на території анексованого Криму. Дані про земельні ділянки і кримські квартири є в Єдиному державному реєстрі декларацій України.

Так, депутат Верховної ради, екс-глава забороненого в Росії кримсько-татарського меджлісу Мустафа Джемільов володіє двома квартирами в Сімферополі, його дружині належить житловий будинок в Бахчисараї і земельна ділянка площею 600 кв. м в Бахчисарайському районі.

Інший український депутат Рефат Чубаров залишається власником недобудованого житлового будинку в Сімферополі і земельної ділянки площею 1000 кв. м.

Найбільш багатою серед тих, хто має майно на півострові, є уповноважений з прав людини Людмила Денисова. Вона задекларувала квартиру і нежитлову будівлю в Севастополі, в Парковому їй належить нежитлове приміщення площею понад 300 кв. м. Також омбудсмен виступає співвласником трьох нежитлових приміщень в Ялті і Севастополі – її партнером в рівних долях значиться в тому числі і екс-віце-прем'єр АРК Андрій Сенченко.

Сергій Аксьонов Lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Севастополі підприємці масово поскаржилися на "місцеву владу", відзначаючи, що "місто зачищають від усіх, хто поки ще може заробляти".