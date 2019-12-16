Компанія часів Януковича друкуватиме паспорти українцям: всі деталі розслідування

Українські чиновники вирішили передати в приватні руки надважливі функції виготовлення цифрових ідентифікаторів. Раніше цим займалося державне підприємство, а тепер влада задумала віддати це INDUSTRIAL INNOVATION GROUP. Компанія наразі нікому не відома, але має ідеальну репутацією та найбільші перспективи цифровізації державних послуг.

Хто насправді ховається за новою назвою? Та як на документах для українців розкрадають мільярди? "СтопКор" опублікував масштабне розслідуванні Христини Кришихи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Справжні дифірамби новій "цифровій" компанії проспівав Давид Арахамія.

"От такі компанії, як IIG... я подивився, як це все працює, скільки технологій. Перше, що хотів би зауважити й хочу, щоб Ви аплодували – 4 тисячі осіб задіяні в Україні, це дуже круто. Дякую вам!" – заявив лідер фракції "Слуга народу".

Під час виступу Арахамія зізнався: з діяльністю компанії він ознайомився. Ба більше, Давид Георгійович мав особисту зустріч з одним із офіційних засновників ІІG – Таріям Матар Мохамед Таріямом з ОАЕ.

І все б нічого, людина з команди президента підтримує компанію, яка хоче зайти на український ринок і почати виготовляти найголовніші ідентифікаційні документи українців.

Але в попередніх матеріалах журналістам вдалося з'ясувати, що компанія IIG – насправді перейменований консорціум ЄДАПС, тобто Єдина державна автоматизована паспортна система, яка все ж таки має минуле в Україні – багатомільйонні корупційні схеми у сфері випуску документів суворої звітності.

stopcor.org

У 2014-му Юрій Сидоренко зареєстрував ТОВ "ЄДАПС" у Росії

Як зазначає головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, схема полягала в тому, що держава в особі МВС безпосередньо ухвалила рішення, яким надає приватній компанії доступ до своїх баз даних.

Ба більше, правоохоронне відомство включило ДП, яке займалося ідентифікацією і контролювало базу даних документів, до складу приватного консорціуму.

Ця схема стала чи не наймасштабнішою в історії. За часів Ющенка консорціум ЄДАПС розробив і запатентував низку захисних елементів і в такий спосіб взяв під контроль виробництво всіх документів суворої звітності – навіть дизайн українського паспорта став їхньою власністю.

Нагадаємо, під дахом ЄДАПС в Україні діяли приблизно 90 видів голограм, завдяки яким будь-який копійчаний бланк зрештою став коштувати 30, 50, а то й 100 гривень.

Варто зауважити, що для українців це прямий витік особистої інформації в приватні руки.

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