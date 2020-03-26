Уряд "знімає" 10 млрд грн з "великого будівництва" Зеленського через коронавірус – ЗМІ

Кабінет міністрів пропонує скоротити витрати на "велике будівництво" – проєкт будівництва і ремонту автомобільних доріг у 2020 році на 10 млрд грн.

Про це з посиланням на аналіз запропонованих урядом змін до бюджету повідомляє сайт Дело.

Зокрема, за підрахунками видання, на 5,5 млрд грн або на 15% пропонується скоротити дорожній фонд, і на 3,2 млрд грн – або на ті самі 15% – зменшити субвенцію на регіональне дорожнє будівництво.

Раніше президент Володимир Зеленський прямо закликав уряд і керівництво обласних адміністрацій не зупиняти проєкт "велике будівництво". "Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжити, але все має бути безпечно", – зазначив Зеленський. Про те, що сповільнювати роботи через пандемію коронавірусу не планується, заявляли і в "Укравтодорі".

Скорочення фінансування будівельних дорожніх робіт – поганий сигнал учасникам ринку, місцевим органам влади та міжнародним партнерам України, які мали намір вкласти в дороги до 27 млрд грн, зазначає видання. Крім того, ставиться під питання отримання "Укравтодором" гарантій на кредитні лінії на суму 19,5 млрд грн, фактично буде заморожена можливість випуску єврооблігацій.

Автори зазначають, що компанії зазнають величезних збитків щодо передоплати техніки, матеріалів, сировини, щоб мати можливість за сезон реалізувати 30-40 км ремонту в рамках одного лоту. Тому скорочення фінансування призведе до нераціонального використання ресурсів. Крім того, скорочуючи витрати на дорожню галузь, уряд сам себе позбавляє додаткових надходжень. За різними підрахунками, від 50 до 60% коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг на дорожньому будівництві, повертаються в бюджет у вигляді податків.

На думку журналістів, скорочення витрат на дороги – ініціатива міністра фінансів Ігоря Уманського і його заступника Василя Шкуракова, які за допомогою такої ініціативи "промацують ґрунт" перед тим, як почати тотально скорочувати витрати і на інші інфраструктурні проєкти на користь виключно соціальних виплат. Раніше Мінфін вже затримував виплати дорожникам, а у 2013-2014 роках із багатьма з них взагалі не розрахувалися за здійснені будівельні та ремонтні роботи, частину коштів довелося вибивати в одного з керівників "Укравтодору" через різні корупційні схеми.

За даними видання, вже сьогодні дорожники готують окреме звернення до уряду та президента з вимогою не урізати інфраструктурні проєкти, які повинні стати "кістяком" відновлення економіки після прийдешньої кризи.

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