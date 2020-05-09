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9 травня • оновлено в 06:55
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"Уряд став проблемою України": Гройсман згадав пророчу фразу Зеленського

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Нинішній уряд став проблемою України.

Таку заяву під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL зробив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Коли під час виступу у Верховній Раді президент Зеленський, цитуючи Рональда Рейгана, сказав: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою" – ця фраза була пророчою не назад, а в майбутнє. Коли уряд став проблемою України", – сказав він.

На думку екс-прем'єра, Кабмін Олексія Гончарука не діяв, коли ситуація вимагала невідкладних рішень.

"Коли мене запитують, що зробив уряд Гончарука не так, я кажу: не те, щоб він зробив щось не так. Він взагалі нічого не зробив для того, щоб стабілізувати ситуацію", – сказав він. "На превеликий жаль, тому що заручниками всієї цієї історії є звичайні люди", – додав політик.

"Уряд став проблемою України" - Гройсман

"Уряд став проблемою України" - Гройсман

За його словами, нинішній стан економіки України пов'язаний не тільки з пандемією коронавірусу, але і з неефективною роботою Кабінету міністрів.

"Буквально з кожним місяцем була абсолютно непрофесійна робота уряду, вони вчасно не приймали рішення, які було необхідно приймати. В результаті ми мали недовиконання плану надходжень до бюджету, падіння промислового виробництва, падіння ВВП", – заявив Гройсман.

"Якщо навіть деякі сектори починають стагнувати, тому що якісь ринки, від яких ми залежимо, провиснули, то треба знаходити компенсатори або інші економічні механізми, щоб підтримувати. І тоді будь-які коливання не будуть такими відчутними. Але цього просто не робилося", – констатував експрем'єр.

Як писав OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд замість розглянутої раніше розширеної програми фінансування на $8 млрд обговорює з Україною "короткий" кредит на термін 18 місяців і на суму $5 млрд.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Світова фінансова криза Ексклюзив
Особи
Володимир Гройсман Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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