Отримати субсидії стане легше: в уряді назвали умови

Дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та пенсіонерам, які живуть в селах, спростили процес отримання субсидій.

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на заяву міністра соціальної політики Юлії Соколовської. За її словами, вжиті заходи спростять оплату комунальних послуг.

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Субсидії дозволили видавати дитячим будинкам, розташованим в квартирах площею більше 120 кв. метрів та в будинках площею понад 200 кв. метрів. У списку доходів таких будинків не буде враховуватися матеріальна допомога, стипендії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також при видачі субсидії не будуть враховуватися придбані дитячими будинками транспортні засоби.

При нарахуванні субсидій жителям сіл не будуть враховуватися доходи члена сім'ї, прописаного за іншою адресою. Це буде стосуватися осіб старше 60 років.

"Військовослужбовці при отриманні субсидії зможуть не надавати довідку про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Сім'ї з низьким доходом зможуть сподіватися на субсидію, навіть якщо мають автопричіп, якому менше 5 років", – відзначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, що в Україні помінялися правила отримання субсидій: з одного боку, процедура оформлення пільг стала простіше і зручніше, а з іншого – оформити допомогу стало трохи складніше.

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