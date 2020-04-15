Кредитні канікули та збереження робочих місць: Кабмін вжив заходів щодо підтримки бізнесу на карантині

У зв’язку з поширенням COVID-19 на території України Кабінет міністрів вніс зміни до програми "Доступні кредити "5-7-9", яка спрямована на подолання наслідків пандемії.

Рішення було ухвалене на засідання уряду в середу, 15 квітня. У такий спосіб на період карантину введено кредитні канікули для бізнесу.

Основні пункти рішення Кабміну:

Отримати державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн.

Збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн.

Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, що не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відтермінування до 9 місяців.

Кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.

Кредитна програма Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кредитна програма Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кредитна програма Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кредитна програма Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кредитна програма Telegram-канал Олексія Гончаренка

"Українці не мають втрачати роботу. Для цього уряд працює над збереженням робочих місць. Міністерство економіки та Міністерство фінансів запропонували низку програм щодо кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. Вони полягатимуть у наданні нових кредитів та рефінансуванні чинних", – прокоментував ухвалені рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, обовязковою умовою участі в програмах є збереження 80% робочих місць.

"Це ті програми, про які я вже говорив і шляхом яких зараз іде весь світ – і в Європі, і в США. Це ті програми, які дадуть малому та мікробізнесу можливість витримати кризу, не втративши робочі місця", – додав Шмигаль.

Він також анонсував наступний етап, який полягає в підтримці середнього бізнесу, а надалі – великих державних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати та компенсації для підприємств.

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж 2019 року.