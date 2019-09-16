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16 вересня • оновлено в 14:47
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Уряд показав держбюджет на 2020 рік: скільки отримають міністерства

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На сайті Верховної Ради з'явився повний текст головного фінансового документа країни – держбюджету на 2020 рік. У ньому детально вказано, скільки коштів виділять на кожне міністерство.

Як зазначено, доходи бюджету України передбачені в сумі 1,79 трлн гривень, витрати – 1,17 трлн гривень. OBOZREVATEL пропонує вам ознайомиться з основними цифрами витрат:

  • Міністерство внутрішніх справ – 72,5 млрд

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України – 19,6 млрд

  • Міністерство закордонних справ України – 4,7 млрд грн

  • Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – 0,4 млрд грн

  • Міністерство освіти і науки України – 29,9 млрд грн

  • Міністерство оборони України – 101 млрд грн

  • Міністерство охорони здоров'я України – 87,4 млрд грн

  • Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України – 8,7 млрд грн

  • Міністерство соціальної політики України – 290 млрд грн

  • Міністерство розвитку громад і територій України – 2,6 млрд грн

  • Міністерство цифрової трансформації України – 0,12 млрд

  • Пенсійний фонд – 172,5 млрд грн

  • Служба зовнішньої розвідки – 2,02 млрд грн

  • Національна академія наук – 3,9 млрд грн

  • Державне бюро розслідувань – 1,9 млрд грн

  • НАБУ – 1,03 млрд грн

  • НАЗК – 0,812 млрд грн

  • Міністерство культури, молоді і спорту – 11,7 млрд грн

  • Міністерство юстиції – 13,3 млрд грн

  • Міністерство фінансів – 168,9 млрд грн

  • Міністерство інфраструктури – 0,474 млрд грн

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
бюджет
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