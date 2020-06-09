До кінця поточного тижня уряд готовий представити оновлений варіант програми дій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з членами Кабміну, представниками комітетів Верховної Ради і керівниками правоохоронних органів, передає Офіс президента.

Зеленський нагадав, що парламент не підтримав першу редакцію програми діяльності Кабміну, висунувши безліч зауважень і пропозицій.

"Багато критики надійшло від депутатів "Слуги народу". Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену програму дій уряду 2.0", – розповів президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту і підтримати її 18-19 червня.

За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм Зеленського і партії "Слуга народу", а також указів президента і зауважень від комітетів.

"Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен із розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати і показники, як і належить для такої програми", – заявив він.

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль Офіс президента

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