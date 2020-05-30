Уряд на фінальній стадії перемовин з інвесторами в зелену енергетику – Шмигаль

Уряд перебуває на фінальній стадії перемовин з інвесторами в сектор відновлювальної енергетики щодо вирішення питання "зеленого" тарифу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Ми сьогодні на завершальній стадії перемовин з інвесторами у відновлювальні джерела енергії. Для чого? Ми хочемо, щоб в Україні було багато альтернативної енергії, вона найбільш чиста, вона найбільш дешева. Питання ціни, яку ми платимо", – сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив на необхідності зменшити "зелені" тарифи до прийнятного рівня. Разом з тим, він додав, що завдяки діям уряду, вартість струму для населення залишиться на нинішньому рівні.

"Треба не забувати, що ще 10 років назад були перші сонячні електростанції, тариф на вироблення електроенергії на яких за 1 кіловат 45 гривень. Населення сьогодні платить і буде платити 1,68 гривні. Порівняйте, 46 гривень за 1 кіловат, сонячні станції на сьогодні ще є такі. Звичайно, їх вже дуже мало, але такі тарифи теж є на вироблення електроенергії. Треба наводити і в цьому порядок, чим ми теж займаємося", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 26 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з інвесторами і виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, на якій було продовжено обговорення Меморандуму між українською владою і виробниками ВДЕ по реструктуризації "зелених" тарифів.

Раніше іноземні інвестори, які представляють більше 10 країн, в листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.