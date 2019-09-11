Уряд Гончарука провів кадрові перестановки: що змінилося

Кабінет Міністрів України 11 вересня здійснив ряд кадрових призначень в різні міністерства уряду.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Також стало відомо, що разом з призначеннями уряд Олексія Гончарука звільнив ряд чиновників зі своїх постів.

Засідання Кабінету міністрів України kmu.gov.ua

До Міністерства розвитку громад і територій призначені:

Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник Міністра;

Негода В'ячеслав Андронович, заступник Міністра.

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:

Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник Міністра;

Романович Дмитро Олегович, заступник Міністра.

До Міністерства освіти і науки призначені:

Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник Міністра;

Мандзій Любомира Степанівна, заступник Міністра;

Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра.

До Міністерства охорони здоров'я призначені:

Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра;

Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра;

Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра;

Симоненко Олена Анатоліївна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

До Міністерства соціальної політики призначені:

Музиченко Віталій Володимирович, заступник Міністра,

Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник Міністра.

До Міністерства юстиції призначена:

Коломієць Валерія Рудольфовна, заступник Міністра.

У Міністерстві по справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державному секретарю Дараган Людмили Віталіївны.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника Міністра;

Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника Міністра;

Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра;

Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві оборони назначений

Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві освіти і науки

Хобзея Павла Кузьмича з посади першого заступника Міністра;

Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника Міністра;

Рашкевич Юрія Михайловича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника Міністра.

Уряд також схвалив призначення Онищенка Андрія Ігоровича керівником Генічеської районної державної адміністрації в Херсонській області.

Також уряд узгодив призначення ряду посадових осіб в регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

Гетьманенко Олексія Олександровича заступником голови;

Травін Ольги Валеріївни заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

Лебедцова Бориса Борисовича першим заступником голови;

Карпенко Віктора Івановича заступником голови.

Крім того, Кабінет Міністрів змінив представників держави в складі наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Так, були припинені повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Марьевіча Костянтина Михайловича в якості представників держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

При цьому уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію і Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гончарук розповів про перші кроки на посаді прем'єр-міністра.

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