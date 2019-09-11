Уряд Гончарука провів кадрові перестановки: що змінилося

Кабінет Міністрів України 11 вересня здійснив ряд кадрових призначень в різні міністерства уряду.
Про це повідомляє прес-служба відомства. Також стало відомо, що разом з призначеннями уряд Олексія Гончарука звільнив ряд чиновників зі своїх постів.
Засідання Кабінету міністрів України
kmu.gov.ua
До Міністерства розвитку громад і територій призначені:
Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник Міністра;
Негода В'ячеслав Андронович, заступник Міністра.
До Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:
Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник Міністра;
Романович Дмитро Олегович, заступник Міністра.
До Міністерства освіти і науки призначені:
Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник Міністра;
Мандзій Любомира Степанівна, заступник Міністра;
Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра.
До Міністерства охорони здоров'я призначені:
Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра;
Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра;
Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра;
Симоненко Олена Анатоліївна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.
До Міністерства соціальної політики призначені:
Музиченко Віталій Володимирович, заступник Міністра,
Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник Міністра.
До Міністерства юстиції призначена:
Коломієць Валерія Рудольфовна, заступник Міністра.
У Міністерстві по справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державному секретарю Дараган Людмили Віталіївны.
Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника Міністра;
Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника Міністра;
Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра;
Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра.
У Міністерстві оборони назначений
Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника Міністра.
У Міністерстві освіти і науки
Хобзея Павла Кузьмича з посади першого заступника Міністра;
Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника Міністра;
Рашкевич Юрія Михайловича з посади заступника Міністра.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника Міністра.
Уряд також схвалив призначення Онищенка Андрія Ігоровича керівником Генічеської районної державної адміністрації в Херсонській області.
Також уряд узгодив призначення ряду посадових осіб в регіонах:
Закарпатська обласна державна адміністрація
Гетьманенко Олексія Олександровича заступником голови;
Травін Ольги Валеріївни заступником голови.
Черкаська обласна державна адміністрація
Лебедцова Бориса Борисовича першим заступником голови;
Карпенко Віктора Івановича заступником голови.
Крім того, Кабінет Міністрів змінив представників держави в складі наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Так, були припинені повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Марьевіча Костянтина Михайловича в якості представників держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".
При цьому уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію і Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гончарук розповів про перші кроки на посаді прем'єр-міністра.
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