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11 вересня • оновлено в 22:17
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Уряд Гончарука провів кадрові перестановки: що змінилося

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Кабінет Міністрів України 11 вересня здійснив ряд кадрових призначень в різні міністерства уряду.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Також стало відомо, що разом з призначеннями уряд Олексія Гончарука звільнив ряд чиновників зі своїх постів.

Засідання Кабінету міністрів України

Засідання Кабінету міністрів України

kmu.gov.ua

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До Міністерства розвитку громад і територій призначені:

  • Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник Міністра;

  • Негода В'ячеслав Андронович, заступник Міністра.

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:

  • Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник Міністра;

  • Романович Дмитро Олегович, заступник Міністра.

До Міністерства освіти і науки призначені:

  • Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник Міністра;

  • Мандзій Любомира Степанівна, заступник Міністра;

  • Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра.

До Міністерства охорони здоров'я призначені:

  • Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра;

  • Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра;

  • Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра;

  • Симоненко Олена Анатоліївна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

До Міністерства соціальної політики призначені:

  • Музиченко Віталій Володимирович, заступник Міністра,

  • Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник Міністра.

До Міністерства юстиції призначена:

  • Коломієць Валерія Рудольфовна, заступник Міністра.

У Міністерстві по справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державному секретарю Дараган Людмили Віталіївны.

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Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

  • Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника Міністра;

  • Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника Міністра;

  • Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра;

  • Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві оборони назначений

  • Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві освіти і науки

  • Хобзея Павла Кузьмича з посади першого заступника Міністра;

  • Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника Міністра;

  • Рашкевич Юрія Михайловича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

  • Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника Міністра.

Уряд також схвалив призначення Онищенка Андрія Ігоровича керівником Генічеської районної державної адміністрації в Херсонській області.

Також уряд узгодив призначення ряду посадових осіб в регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

  • Гетьманенко Олексія Олександровича заступником голови;

  • Травін Ольги Валеріївни заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

  • Лебедцова Бориса Борисовича першим заступником голови;

  • Карпенко Віктора Івановича заступником голови.

Крім того, Кабінет Міністрів змінив представників держави в складі наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Так, були припинені повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Марьевіча Костянтина Михайловича в якості представників держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

При цьому уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію і Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гончарук розповів про перші кроки на посаді прем'єр-міністра.

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Тема
План дій Кабміну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
уряд
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