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"Урожаю недостатньо!" Українців попередили про зростання цін на головні продукти

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В Україні хліб, борошно і макарони будуть рости в ціні до кінця осені, незважаючи на те, що хлібний кошик за півроку вже подорожчав на 9%.

"Щодо хлібобулочних виробів спостерігається щомісячне зростання на 1,5-2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значущих сортів хліба", – повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі "Сегодня".

Водночас заступник гендиректора укранської агарної конфедерації Наталія Зарицька прогнозує, що в цілому осіннє зростання може досягти і 15%.

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"Зокрема, Україна мало засіває жита, яке до того ж йде на експорт. У підсумку житнього борошна може бути недостатньо. На зростання вартості борошна, макаронів впливає і можливе подорожчання палива", – додала Зарицька.

Таким чином, восени батон може подорожчати до 16 грн (+2 грн), біле борошно – до 17-18 грн (+2,5 грн), макарони – до 15 грн (+1,9 грн).

При цьому Зарицька вважає, що гречка може підскочити в ціні на 20%, а Пендзин впевнений у подорожчанні на 30-40%.

Хліб, борошно і макарони будуть рости в ціні до кінця осені

Хліб, борошно і макарони будуть рости в ціні до кінця осені

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Теми
Якість продуктів в Україні Ціни на продукти
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вылыкая аграрная держава! С другой стороны,главное,шо здобулы гидность и томос!
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Serov Oleg
Serov Oleg
прочитал в укросми,что уже буряк(свеклу)из узбекистана!!! завозят....кошмар...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Что, уже даже и аграрной державой стать не получается?? Не хватает урожая прокормить и без того уменьшившееся население??
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