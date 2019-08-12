"Урожаю недостатньо!" Українців попередили про зростання цін на головні продукти

В Україні хліб, борошно і макарони будуть рости в ціні до кінця осені, незважаючи на те, що хлібний кошик за півроку вже подорожчав на 9%.

"Щодо хлібобулочних виробів спостерігається щомісячне зростання на 1,5-2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значущих сортів хліба", – повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі "Сегодня".

Водночас заступник гендиректора укранської агарної конфедерації Наталія Зарицька прогнозує, що в цілому осіннє зростання може досягти і 15%.

"Зокрема, Україна мало засіває жита, яке до того ж йде на експорт. У підсумку житнього борошна може бути недостатньо. На зростання вартості борошна, макаронів впливає і можливе подорожчання палива", – додала Зарицька.

Таким чином, восени батон може подорожчати до 16 грн (+2 грн), біле борошно – до 17-18 грн (+2,5 грн), макарони – до 15 грн (+1,9 грн).

При цьому Зарицька вважає, що гречка може підскочити в ціні на 20%, а Пендзин впевнений у подорожчанні на 30-40%.

Хліб, борошно і макарони будуть рости в ціні до кінця осені

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram