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4 листопада • оновлено в 15:34
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Urals у піке: у Росії забили на сполох через обвал цін на нафту

3.3т Читати матеріал російською

Ціна російської нафти Urals у період з січня до жовтня 2019 року впала на 11,2%.

Зокрема, середня вартість сировини склала 65,53 доларів за барель, свідчать дані Міністерства фінансів РФ.

Водночас за підсумками аналогічного періоду минулого року ціна Urals була на рівні 71,55 доларів за барель.

Новини
Світові ціни на нафту впали через США

У жовтні середня ціна Urals склала 58,45 доларів за барель. Це на 26% нижче показників жовтня 2018 року.

Ціна російської нафти Urals в період з січня до жовтня 2019 року впала на 11,2%

Ціна російської нафти Urals в період з січня до жовтня 2019 року впала на 11,2%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звичайно, останні події, протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, в тому числі, в ціни ризики геополітичні додаткові", – повідомив Новак.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта Urals
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Иванов Иван
Иванов Иван
Беда.... ребята..беда. .что делать теперь... не усну теперь ..
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
в бюджете 2020 г как и в 2019 г нефть заложена по стоимости $40 за баррель,
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В октябре цена немного снизила. Потом опять поднялась. И в целом, держится на прогнозируемом уровне. Это только в вашей прикольной стране избыток воображения и несбыточных надежд вырос. А так, все в норме.
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