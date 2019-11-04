Urals у піке: у Росії забили на сполох через обвал цін на нафту

Ціна російської нафти Urals у період з січня до жовтня 2019 року впала на 11,2%.

Зокрема, середня вартість сировини склала 65,53 доларів за барель, свідчать дані Міністерства фінансів РФ.

Водночас за підсумками аналогічного періоду минулого року ціна Urals була на рівні 71,55 доларів за барель.

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У жовтні середня ціна Urals склала 58,45 доларів за барель. Це на 26% нижче показників жовтня 2018 року.

Ціна російської нафти Urals в період з січня до жовтня 2019 року впала на 11,2%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звичайно, останні події, протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, в тому числі, в ціни ризики геополітичні додаткові", – повідомив Новак.

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