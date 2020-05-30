Управління бізнесом під час кризи: професор програми МВА поділився реальними порадами

Business Intelligenсe, інтелектуальний аналіз даних, може стати фундаментом для побудови системи антикризового правління, впевнений професор програми МВА Міжнародного інституту бізнесу, професійний консультант в області стратегічного управління і фінансового менеджменту Володимир Савчук.

Про це він розповів під час трансляції сьомої лекції по темі "Система антикризового управління".

OBOZREVATEL наводить основні тези виступу:

– В умовах кризи головним є вміння працювати, незважаючи ні на що. В кінцевому підсумку удача знайде вас обов'язково.

– Існує величезна кількість антикризових інструментів в бізнесі, які вам будуть рекомендувати і ви будете їх використовувати. Але спершу варто зрозуміти проблемні області бізнесу, як вихідну причину зниження результативності та застосувати адекватні антикризові інструменти.

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– Антикризові методи варто базувати на трьох позиціях або трьох китах: стратегічний менеджмент, фінансова готівка бізнесу і ризик менеджменту. Все це разом я називаю Business Intelligenсe. Це взаємопов'язаний комплекс сучасних методів управління бізнесу, побудований на сучасних інформаційних технологіях. Він дозволяє забезпечити максимальну ефективність бізнесу.

– Управління має будуваться на базі прозорої моделі, яка зрозуміла менеджменту. Другий принцип – управління бізнесом здійснюється на основі поставлених цілей, які повинні бути оцифровані. Це КРІ, як певна мірка цілей. Третій принцип – замикаючий – використання адекватної інформаційної системи.

Продовження у відео лекції:

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