Головна Новини
30 травня • оновлено в 15:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Катерина Іванова

Управління бізнесом під час кризи: професор програми МВА поділився реальними порадами

Читати матеріал російською

Business Intelligenсe, інтелектуальний аналіз даних, може стати фундаментом для побудови системи антикризового правління, впевнений професор програми МВА Міжнародного інституту бізнесу, професійний консультант в області стратегічного управління і фінансового менеджменту Володимир Савчук.

Про це він розповів під час трансляції сьомої лекції по темі "Система антикризового управління".

OBOZREVATEL наводить основні тези виступу:

– В умовах кризи головним є вміння працювати, незважаючи ні на що. В кінцевому підсумку удача знайде вас обов'язково.

– Існує величезна кількість антикризових інструментів в бізнесі, які вам будуть рекомендувати і ви будете їх використовувати. Але спершу варто зрозуміти проблемні області бізнесу, як вихідну причину зниження результативності та застосувати адекватні антикризові інструменти.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

– Антикризові методи варто базувати на трьох позиціях або трьох китах: стратегічний менеджмент, фінансова готівка бізнесу і ризик менеджменту. Все це разом я називаю Business Intelligenсe. Це взаємопов'язаний комплекс сучасних методів управління бізнесу, побудований на сучасних інформаційних технологіях. Він дозволяє забезпечити максимальну ефективність бізнесу.

– Управління має будуваться на базі прозорої моделі, яка зрозуміла менеджменту. Другий принцип – управління бізнесом здійснюється на основі поставлених цілей, які повинні бути оцифровані. Це КРІ, як певна мірка цілей. Третій принцип – замикаючий – використання адекватної інформаційної системи.

Продовження у відео лекції:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світова фінансова криза" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Світова фінансова криза Поради для бізнесу ефективний бізнес
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги