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"Умовна річ": у Зеленського розповіли, чи будуть відмовлятися від бізнесу

1.2тЧитати матеріал російською

Співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір заявив, що команда президента України Володимира Зеленського не застосовуватиме адміністративні важелі, щоб просувати бізнес.

"Будь-хто може володіти бізнесом, навіть президент. Але це таке почуття порядності: не застосовувати адміністративні важелі, щоб просувати бізнес. Але це все ж умовна річ. Знаєте, банківська система в світі не сприймає політиків. У нас зараз почалося закриття рахунків через того, що ми все близькі до політики", – повідомив він в інтерв'ю "Детектор Медіа".

"Хлопці через те, що пішли в політику, тепер, як і всі публічні персони, під детальною увагою у всій банківській системі світу", – додав Шефір.

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За його словами, у засновників студії "Квартал 95" були рівні частки і ключові рішення приймалися разом у формі бесіди, навіть без голосування.

"Ми збиралися вчотирьох (Володимир Зеленський, Сергій Шефір, Андрій Яковлєв і я) і домовлялися, як діяти далі", – резюмував Шефір.

Команда президента не буде застосовувати адміністративні важелі, щоб просувати бізнес

Команда президента не буде застосовувати адміністративні важелі, щоб просувати бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра. Зазначимо, що Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він — продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийБорис Шефір
Місце
Україна
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