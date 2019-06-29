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"Умова лише одна": в Україні сказали, коли Крим отримає воду

7.3тЧитати матеріал російською

Україна відновить постачання води на територію анексованого Росією Криму тільки після деокупації півострова або в момент її.

Про це заявив нардеп від БПП Рефат Чубаров в інтерв'ю "Крым.Реалии". Він підкреслив, що Україна готова відновити водопостачання, але існує одна умова.

"Умова всього лише одна – конкретний план деокупації Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ. Тільки прямі переговори про це. Вода – після деокупації або в момент деокупації як мінімум", - заявив кримськотатарський політик.

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Чубаров вважає, що Росія повинна бути максимально покарана за свої злочини і порушення міжнародного права.

Крим без води

Крим без води

Politeka.net

"Ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантом. Події останніх років показують, які величезні ресурси Росія вкладає в утримання півострова... Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від поставок води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію. Але коли йде війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов'язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною в формі ультиматумів – тобто Росією", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму підняли паніку через слова "спікера Держради РК" Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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Тема
анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
КримРосіяУкраїна
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Артеллерист Моня
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все уже забыли про эту чурку,а оно решило о себе напомнить, а хуля ему он то не в Крыму, и похрен ему что в Крыму живет триста тысяч его соплеменников. Он готов сливать днепровскую воду в Черное море бесплатно, ведь это же не его вода. как в своё время. он и его прихвостни, взорвали ЛЭП, что бы Украина не могла продавать свою электроэнергию в Крым, (Это же не его электричество),Этот чурек, сделал все, для того что бы украинские фермеры. не моголи продавать свою продукцию в Крым
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DS Sergey
DS Sergey
Скажите кто нибудь этим долбодятлам, что так территории не возвращают, ухудшая жизнь своему якобы народу!
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