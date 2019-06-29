"Умова лише одна": в Україні сказали, коли Крим отримає воду

Україна відновить постачання води на територію анексованого Росією Криму тільки після деокупації півострова або в момент її.

Про це заявив нардеп від БПП Рефат Чубаров в інтерв'ю "Крым.Реалии". Він підкреслив, що Україна готова відновити водопостачання, але існує одна умова.

"Умова всього лише одна – конкретний план деокупації Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ. Тільки прямі переговори про це. Вода – після деокупації або в момент деокупації як мінімум", - заявив кримськотатарський політик.

Чубаров вважає, що Росія повинна бути максимально покарана за свої злочини і порушення міжнародного права.

Крим без води Politeka.net

"Ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантом. Події останніх років показують, які величезні ресурси Росія вкладає в утримання півострова... Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від поставок води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію. Але коли йде війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов'язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною в формі ультиматумів – тобто Росією", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму підняли паніку через слова "спікера Держради РК" Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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