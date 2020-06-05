Уманський заявив про повне викриття схем зі скрутками ПДВ

Ексміністр фінансів Ігор Уманський заявив, що слідча група розкрила схему скруток ПДВ у фіскальній сфері та передала докази в СБУ та ДБР.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"За результатами роботи експертної групи з інформаційними базами податкової сьогодні тимчасова слідча комісія Верховної Ради передала до СБУ та ДБР виявлені докази із "ланцюжками" від ініціаторів, "скрутчиків" через "прокладки" до кінцевих беніфіціарів. Це сотні підприємств! І це лише "чисті скрутки". На загальну суму лише за два квартали більш ніж на 14 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Ігор Уманський

Уманський також натякнув, що деякі з учасників схем можуть почати здавати слідству замовників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці квітня Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".