Уманський замість антикризового плану намагався призначити своїх людей в податкову і митницю – Охотін

Ексміністр фінансів Ігор Уманський замість того, щоб розробляти антикризовий план, в перші дні своєї роботи відразу ж спробував зняти з посади главу ДПС Сергія Верланов і главу ДМС Макса Нефьодова.

Про це заявляє відомий політолог Петро Охотін, передає Site.ua. Очевидно, що запрошеним він був як досвідчений фінансист, який рятував українську економіку в розпал кризи 2009-2010 року.

"Уже на наступний день після засідання Ради в інтернеті з'явилися цікаві документи: замість презентації антикризового плану Ігор Уманський займався зняттям голови ДПС Сергія Верланов і голови ДМС Макса Нефьодова. Обидві посади досить вагомими за українськими мірками. Однак основне питання полягає в тому: чому в пріоритет ставилося поставити своїх людей на ці місця. Причому, очолили б ДПС і ДМС в разі успіху Уманського, люди, які не приймаи участь у відкритому конкурсі", – пише Петро Охотин.

Ігор Уманський

У чому була основна загроза кулуарної ротації голів ДПС і ДМС, яку планував колишній міністр? В умовах кризи саме безперебійне наповнення бюджету дозволяє отримувати ресурс для виплат медикам і безробітним, на закупівлю апаратів штучної вентиляції, на створення пільг для підприємців.

"Ситуацію зі спробами Уманського зробити кадрові перестановки добре сформулював психолог Олег Покальчук в інтерв'ю "Українській правді":"Всі диктатори були досить самовідданими. Я не кажу про їх моральності або соціальної етики. Кожен з них щиро і фанатично вірив у те, що робить. А український диктатор - він же першим ділом полізе в бюджет" Іншими словами, дуже ймовірно, що саме неможливість по-тихому поставити своїх людей на посади ДПС і ДМС, як це було в більш ситі, безтурботні часи, і змусили міністра фінансів стати колишнім", – пише експерт.

Як раніше повідомляли OBOZREVATEL, експерти впевнені: міністр фінансів України Ігор Уманський, йдучи у відставку, показує свою слабкість на цій посаді.

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