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2 квітня • оновлено в 19:05
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Уманський замість антикризового плану намагався призначити своїх людей в податкову і митницю – Охотін

1.3т
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Ексміністр фінансів Ігор Уманський замість того, щоб розробляти антикризовий план, в перші дні своєї роботи відразу ж спробував зняти з посади главу ДПС Сергія Верланов і главу ДМС Макса Нефьодова.

Про це заявляє відомий політолог Петро Охотін, передає Site.ua. Очевидно, що запрошеним він був як досвідчений фінансист, який рятував українську економіку в розпал кризи 2009-2010 року.

"Уже на наступний день після засідання Ради в інтернеті з'явилися цікаві документи: замість презентації антикризового плану Ігор Уманський займався зняттям голови ДПС Сергія Верланов і голови ДМС Макса Нефьодова. Обидві посади досить вагомими за українськими мірками. Однак основне питання полягає в тому: чому в пріоритет ставилося поставити своїх людей на ці місця. Причому, очолили б ДПС і ДМС в разі успіху Уманського, люди, які не приймаи участь у відкритому конкурсі", – пише Петро Охотин.

Ігор Уманський

Ігор Уманський

У чому була основна загроза кулуарної ротації голів ДПС і ДМС, яку планував колишній міністр? В умовах кризи саме безперебійне наповнення бюджету дозволяє отримувати ресурс для виплат медикам і безробітним, на закупівлю апаратів штучної вентиляції, на створення пільг для підприємців.

"Ситуацію зі спробами Уманського зробити кадрові перестановки добре сформулював психолог Олег Покальчук в інтерв'ю "Українській правді":"Всі диктатори були досить самовідданими. Я не кажу про їх моральності або соціальної етики. Кожен з них щиро і фанатично вірив у те, що робить. А український диктатор - він же першим ділом полізе в бюджет" Іншими словами, дуже ймовірно, що саме неможливість по-тихому поставити своїх людей на посади ДПС і ДМС, як це було в більш ситі, безтурботні часи, і змусили міністра фінансів стати колишнім", – пише експерт.

Як раніше повідомляли OBOZREVATEL, експерти впевнені: міністр фінансів України Ігор Уманський, йдучи у відставку, показує свою слабкість на цій посаді.

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Тема
Податки в Україні
Особи
Максим Нефьодов Ігор Уманський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Prokopenko Valeria
Prokopenko Valeria
Уманський хотів поставити своїх людей на податкову та митницю, щоб повернути корупційні схеми та осідлати фінансові потоки.Мав на меті нажитися на фінансовій кризі, як вже робив виконуючи обов'язки міністра у 2009 році
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