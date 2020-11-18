Уманський назвав причину своєї відставки з ОПУ

Радник голови Офісу президента Ігор Уманський написав заяву про відставку, оскільки підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно та неетично".

Про це він заявив на брифінгу для преси в Києві у середу, 18 листопада. За його словами, уряд повинен першочергово ухвалити низку рішень, аби уникнути масштабної економічної, політичної та соціальної кризи уже найближчим часом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бюджет на 2021 рік на 66% це борги. За цих умов обслуговування боргу – це чи не найбільша стаття видатків держбюджету. Уряд не може в цих умовах не піти на реструктуризацію держборгу і відтермінувати як виплати за основною сумою, так і по обслуговуванню. Це невеликий перелік дієвих заходів, які можна ще зробити. Час ще є. Щоб мати змогу про це говорити – я написав заяву, бо маючи статус радника (глави Офісу президента. – Ред.) це некоректно та неетично", – заявив Уманський.

За його словами, бюджет "хотєлок" на 2021 рік має бути переглянутий – у ньому мусять бути точки зростання та пріоритети.

"Виключно бюджетним коштом забезпечити економічне зростання неможливо. На сьогодні активи банківської системи на 30%, а в деяких на 50%, складаються з кредитного портфелю. Все інше – депозитні сертифікати НБУ, ОВДП (облігації внутрішньої державної позики. – Ред.) і кошти на рахунках. Ліквідність банківського сектору наразі дуже велика, але доступу бізнесу до неї немає і тут проблема не тільки у відсоткових ставках. Умови до позичальників – це кола пекла, які мають бути усунені", – додав радник голови Офісу президента.

Також на брифінгу Уманський розкрив махінації з COVID-фондом в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський написав заяву про відставку з поcади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас Єрмак її поки не підписав.

Одразу після цього заявив про масштабні махінації під час будівництва доріг в Україні.