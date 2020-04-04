Уманський хотів запустити "податковий терор" для бізнесу – юристка

Блокування повернення ПДВ, яку пропонував колишній міністр фінансів Ігор Уманський, вимило б оборотні кошти бізнесу, які зараз дуже необхідні Україні.

Про це в Facebook написала членкиня правління Асоціації адвокатів України, відома адвокатка Катерина Гупало.

Юристка зазначила, що вона багато років працювала в сфері податкових спорів і бачить, до чого б привели дії Уманського.

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"Під прапором боротьби зі схемами екс-міністр хотів запустити терор з масових податкових перевірок, за наслідками яких щомісяця знімати по 5 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ з реальних добросовісних підприємств, які поки ще живі. Таке собі безпроцентне примусове кредитування держави. Поки бізнес роками би судився, пан Уманський відзвітував би про додатковий профіт – держава нічого нікому не винна", – пояснила вона.

Гупало додала, що при такій схемі у підприємців були б постійні перевірки, штрафи, кримінальні провадження та інше.

" Уманський також "успішно" застосовував ці методи, коли виконував обов’язки міністра фінансів за прем’єрства Юлії Тимошенко. Про корупцію в таких методах окремо нагадувати не буду", – підсумувала адвокатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Уманський заявив, що державний бюджет України щомісяця втрачає близько 10 млрд гривень через незаконні схем на митниці.

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