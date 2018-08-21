"Ультиматум!" У Кремлі гнівно відреагували на жорстке рішення Трампа щодо санкцій

У Росії жорстко відреагували на озвучені раніше президентом США Дональдом Трампом умови зняття санкцій. У Кремлі назвали заяву американського лідера ультиматумом.

Як повідомив у коментарі RT, член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько, слова Трампа можна трактувати насамперед, як те, що він намагається покращити свої позиції щодо американського виборця перед виборами до конгресу.

"Швидше це виглядає як певний ультиматум, ніж пропозиція про співпрацю. Цілком очевидно, що на території Сирії Росія не може піти на поступки, особливо напередодні повного "очищення" території САР від "Ісламської Держави" та низки інших угруповань", - зазначив Безпалько.

Як додав політик, не зовсім зрозуміло, що має на увазі Трамп, говорячи про співпрацю щодо України, оскільки США не є гарантами Мінських угод.

Безпалько пояснює, що Росія не збирається йти на поступки в питанні України. Він назвав подібний підхід неприйнятним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня Трамп припустив можливість зняття санкцій з Росії за умови поступок у питанні Сирії та України.