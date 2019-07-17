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Росія несподівано захотіла "дружити" з Грузією: Лавров озвучив ультиматум

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Росія вимагає від Грузії усунути загрози для безпеки своїх громадян, щоб між країнами знову почали літати пасажирські літаки.

Такі умови назвав глава МЗС Росії Сергій Лавров. В інтерв'ю "Аргументам і фактам" він заявив, що хоч Росія і не втручається у внутрішні справи Грузії, але її хвилює, що деякі грузинські політики намагаються "розпалювати русофобські настрої".

"Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян. У разі, якщо це трапиться, будуть створені необхідні умови для розгляду можливості скасування застосованих Росією запобіжних заходів, враховуючи заборону на авіаперевезення в Грузію", — сказав Сергій Лавров.

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Грузія і Росія

Грузія і Росія

Також дипломат, сам відомий нецензурними висловлюваннями на офіційних заходах, зажадав, щоб грузинська влада засудила вчинок грузинського журналіста Георгія Габунії, який в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента й назвав його окупантом.

Як писав OBOZREVATEL, 20 квітня член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що викликало хвилю протестів.

Також у результаті заборони російським авіакомпаніям літати в Грузію страждають самі росіяни. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Проф. Преображенський. Він підкреслив, що в результаті такого рішення президента Росії Володимира Путіна збитки російських авіакомпаній можуть становити 2,5-3 млрд. рублів.

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Протести в Грузії
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Иванов Иван
Иванов Иван
Так дружить или ультиматум!?!?)))))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лавров назвал условие для нормализации российско-грузинских отношений. В Грузии должны лишить Кикибидзе звания Мимино и присвоить его Путину.
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Питон Каа
Питон Каа
А где тут что про дружбу написано? Дружбу России нужно еще заслужить.
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