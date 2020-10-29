"Укрзалізниця" знизить ціни на квитки з 1 листопада

"Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизить вартість квитків на місця в вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".

Про це заявив директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський під час брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, таке рішення було ухвалене, щоб не "перевозити повітря".

Він також зазначив, що компанія введе диференціацію ціни залежно від терміну покупки квитків – "чим раніше, тим дешевше". "Інтерсіті" – єдиний клас квитків, ціни на які компанія може встановлювати самостійно.

Також УЗ не планує підвищувати пасажирські тарифи до квітня 2021 року.

"Жодних підвищень цьому році не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми зараз в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення", – сказав Перцовський.

Він також зазначив, що фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року не відбулося планового підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". Передбачалося, що до кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%. Але Міністерство інфраструктури не затвердило плани компанії.