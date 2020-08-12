"Укрзалізниця" запустила програму лояльності: як заощадити 40% на квитках

Валентина Гембарська Економіка 16:18, 12.08.2020 Оновлено: 16:27, 12.08.2020

Українці зможуть заощадити на подорожах "Укрзалізницею", якщо купуватимуть квитки заздалегідь.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

"Укрзалізниця" розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+. Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб – 10% вартості".

Криклій уточнив, що знижка розповсюджується лише на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Криклій заявляв, що влада обговорює введення охорони в поїздах "Укрзалізниці", що може вплинути на вартість залізничних квитків.

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