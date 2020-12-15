"Укрзалізниця" запустила нову послугу для пасажирів "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" ввела можливість замовити у швидкісні поїзди "Інтерсіті+" бізнес-ланч. Пасажири можуть обрати м’ясний або вегетаріанський варіанти страви.

Замовлення можна зробити під час оформлення проїзного документа онлайн або в касі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Водночас компанія розглядає декілька варіантів організації послуг харчування у поїздах далекого сполучення.

"Перший – те, як відбувається зараз у плацкартних і купейних вагонах – комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків. Другий – продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, – так, як це відбувається зараз у поїздах "Інтерсіті". Третій – партнерство із сервісами доставки харчування, чиї кур'єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзди", – заявив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, пілотний проєкт буде проведено вже наступного року.

"У першому півріччі оголосимо конкурси та проведемо кілька пілотних проєктів, щоб протестувати різні моделі. Ті з них, які виявляться більш успішними, будемо масштабувати на всю залізницю", – резюмував Перцовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року не відбулося планового підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". Передбачалося, що до кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%. Але Міністерство інфраструктури не затвердило плани компанії.

Також УЗ із 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних потягів типу "Інтерсіті".

Однак уже з 1 березня 2021 року "Укрзалізниця" почне щомісяця на 2% підвищувати тарифи на перевезення пасажирів. Додаткові доходи від індексації тарифів становитимуть 557,9 млн грн.