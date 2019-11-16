"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги на Новий рік: список

"Укрзалізниця" запустила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята.

Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, вони курсуватимуть на напрямках Київ — Львів, Київ — Ковель, Покровськ — Харків, Львів — Одеса, Львів — Ужгород та Кривий Ріг — Ужгород.

Повідомляється, що квитки на ці поїзди вже можна придбати від сьогодні до 29 грудня онлайн або в залізничних касах.

"Укрзалізниця" запустила додаткові потяги на Новий рік Укрзалізниця

Так, потяг Київ — Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, у зворотному напрямку — 21, 22, 25, 26 грудня. Потяг Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня.

Потяг Покровськ — Харків призначили на 22, 27, 28 та 29 грудня, а Львів — Одеса курсуватиме 22 та 27 грудня.

Поїзд Львів — Ужгород призначили на 29 грудня, а потяг Кривий Ріг — Київ — Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, назад із Ужгорода — 29 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього "Укрзалізниця" планує запустити 35 додаткових потягів на далекі напрямки на зимові свята.

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