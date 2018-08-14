"Укрзалізниця" вперше відреагувала на SMM за 740 тисяч грн

У ПАТ "Укрзалізниця", коментуючи замовлення послуг із підтримки сторінки у Facebook на 740 тисяч гривень, відзначили, що платитимуть виконавцю робіт тільки за фактично надані послуги, а не всю вказану у договорі суму.

"Вартість послуг визначалася на основі моніторингу даного ринку. "Укрзалізниця" не має зобов‘язань перед контрагентом замовляти послуги на суму, вказану в угоді. Розрахунок передбачено тільки за фактично надані послуги, які відповідатимуть вимогам товариства", – йдеться у відповіді держпідприємства на інформаційний запит "Детектора медіа".

Крім того, в УЗ наголосили, що усі угоди, укладені згідно з внутрішніми документами товариства та законодавством України, відображені у ProZorro. При цьому жодних коштів за договором з просування сторінки ПАТ "Укрзалізниця" у Facebook не було сплачено.

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Також у держпідприємстві зазначили, що наразі "вивчають ефект від послуг", що надаються в межах укладеної угоди.

"Перспективи подальшої співпраці з конкретним контрагентом, якого було залучено до виконання названих робіт, планується визначити за результатами вже перших етапів співробітництва, після чого товариство прийматиме рішення щодо доцільності продовження співпраці", – резюмували представники УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Укрзалізниця" планує придбати 60 пасажирських вагонів, дві секції електропоїздів, модернізувати 226 пасажирських вагонів і 100 секцій електропоїздів.