Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Укрзалізниця" відроджує корупційну схему - Криворучко

756 Читати матеріал російською

Монополіст "Укрзалізниця" прибирає в умовах тендерів штрафи за несвоєчасну оплату поставлених товарів і послуг. Це повертає можливості для окремих менеджерів компанії за відсоток від суми угоди "вирішувати питання" зі своєчасною оплатою.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Асоціації "Власники вагонів" Олександр Криворучко.

"Укрзалізниця" в односторонньому порядку в умовах тендеру прибирає штрафи за несвоєчасну оплату за поставлені товари і послуги. Кажучи простими словами, тепер "Укрзалізниця" буде розраховуватися з постачальниками тоді, коли їй зручно/вигідно/хочеться - і нічого їй за це не буде - штрафів же у тендері, а потім і в договорі не передбачено", - переконаний Криворучко.

Новини
"Бездарність керівників!" Експерт пояснив постійне зростання тарифів УЗ

На його думку, це створює сприятливі умови для відродження давньої корупційної схеми, яка раніше діяла в структурі "Укрзалізниці".

"У підсумку це призведе до створення або, правильніше буде сказати, повернення корупційної схеми, коли за певний відсоток від суми угоди окремі менеджери компанії вирішували питання зі своєчасною оплатою. І поки керівництво "Укрзалізниці" продовжує піаритися на "джихаді" і wi-fi в поїздах, хтось у компанії ставатиме багатшим", - зазначив Криворучко.

Новини
Через дії УЗ українська економіка сповільнить зростання — Каленков

Він також підкреслив: подібні дії суперечать світовій діловій практиці і лише посилюють зловживання своїм монопольним становищем з боку "Укрзалізниці".

"Якщо подібний підхід не зупинити на старті - це не тільки суперечить світовій діловій практиці, не тільки підкреслює використання монопольного становища УЗ, не вписується в курс на спрощення бізнесу і підвищення прозорості роботи держкорпорацій, а й загалом створює сприятливі умови для подальшого поглиблення корупції в УЗ", - попередив експерт.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі ""Укрзалізниця"" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
"Укрзалізниця" Скандал навколо "Укрзалізниці" Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Криворучко
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
та ви шо? так команда зє вже подолала корупцію судячи з того що ця зє витворяє
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel