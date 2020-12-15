"Укрзалізниця" укладатиме з місцевою владою договори на перевезення в електричках

"Укрзалізниця" планує укладати публічні договори про надання послуг з обласними адміністраціями та великими компаніями, які зацікавлені у перевезеннях співробітників у комфортних умовах.

Як повідомила пресслужба УЗ, про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак під час круглого столу, присвяченого поліпшенню взаємодії перевізника з клієнтами.

"Підхід простий: є договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанта впливу на місцеві органи влади в нас майже немає", –констатував він, додавши, що "Укрзалізниця" також концентрує увагу на боротьбі з безквитковим проїздом на приміських напрямках, встановленні турнікетів на станціях і збільшенні штату контролерів.

За словами Володимира Жмака, приміські пасажирські перевезення залишаються найбільш збитковим напрямом роботи "Укрзалізниці", а рівень компенсацій за такі перевезення не покриває навіть мінімальних витрат.

"Народні депутати вимагають від нас запроваджувати приміські маршрути в інтересах своїх окремо взятих округів, але питання компенсації за ці перевезення залишається відкритим. Наприклад, тільки Міністерство освіти та науки України вже заборгувало нам понад 1 млрд грн компенсацій", – повідомив він.

Коментуючи питання підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні, Володимир Жмак укотре нагадав, що це компетенція лише Міністерства інфраструктури України, а "Укрзалізниця" може тільки надавати регулятору свої пропозиції.

"Ми ж можемо працювати тільки з цінами на квитки в І класі поїздів "Інтерсіті+", і ми їх не підвищили, а навпаки – знизили. Раніше ці вагони були майже порожніми, а після зниження тарифів почали заповнюватися. Ми також будемо спілкуватися з Міністерством інфраструктури щодо збалансованої тарифної політики в пасажирських перевезеннях", – резюмував очільник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що за 10 місяців "Укрзалізниця" сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку та не отримала від них понад 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.