'Укрзалізниця' сподівається на підтримку держави у процесі реформування, – Жмак

У ході реформування АТ "Укрзалізниця" має великі сподівання на підтримку держави.

Про це повідомив голова правління УЗ Володимир Жмак під час прес-конференції "Трансформація Укрзалізниці: на шляху до анбандлінгу".

За його словами, перші важливі кроки на шляху успішної трансформації компанії вже зроблені. І одним із важливих досягнень нової команди менеджерів є включення до держбюджету на 2021 рік видатків на потреби залізничної галузі.

"Вперше за роки незалежності в державному бюджеті України виділені кошти на придбання пасажирського рухомого складу і на електрифікацію окремих дільниць залізничної інфраструктури. Водночас ефективність використання цих коштів залежить не тільки від УЗ, а й від злагодженої роботи багатьох органів центральної влади", - зазначив керівник "Укрзалізниці".

Він також додав, що перед новою командою менеджерів стоїть завдання перетворити архаїчну УЗ на компанію з ефективною моделлю управління для того, щоб вона стала прибутковим бізнесом. Це дозволить, зокрема, припинити крос-субсидування між вантажними та пасажирськими перевезеннями за допомогою публічних договорів та фінансування приміських перевезень органами місцевої влади.

"Ми хочемо досягти основного - щоб була особиста відповідальність, а не колективна безвідповідальність, щоб кожний менеджер відповідав за свою ділянку роботи. У результаті ми отримаємо збільшення обсягів перевезень, а відтак збільшення доходів, а також досягнемо самоокупності пасажирських перевезень", - повідомив Володимир Жмак.

У ході реформування, за словами очільника компанії, передбачається скорочення адміністративно-управлінського персоналу шляхом зменшення кількості рівнів управління, водночас скорочення виробничих підрозділів та робітничих професій не планується.

Нагадаємо, у 2021 році держава вперше за 29 років незалежності України інвестує в розвиток пасажирських залізничних перевезень.