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"Укрзалізниця" призначила ще 4 потяги на літо

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Компанія "Укрзалізниця" призначила на літній період ще чотири додаткових поїзди. Таким чином їх кількість збільшилася до 26.

Як повідомила прес-служба компанії, поїзд № 767 Київ-Херсон курсуватиме 2, 4, 6, 9, 11, 13 липня, з 15 липня по 31 серпня - кожні понеділок, вівторок, четвер і суботу.

Поїзд № 251/252 Харків-Дніпро-Одеса - з 20 червня по 20 вересня через день.

Призначено також поїзд № 076 Київ-Кривий Ріг-Херсон. У червні він відправлятиметься 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, у липні - 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 , у серпні - 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поїзд № 80 Київ-Дніпро-Новоолексіївка в червні буде курсувати 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. У липні він відправиться 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 числа, а в серпні - 1, 2, 5, 6, 9, 10 , 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Крім того, УЗ також додала потяги на свята Трійці та Дня Конституції. Зокрема, призначено поїзд № 191/192 Київ - Львів на 17 червня, № 237 Київ - Дніпро на 14, 17, 27 і 30 червня.

Поїзду № 779/780 Суми - Київ продовжений маршрут до Вінниці. Він курсуватиме по 6, 7 днях тижня, 14 17, 28 червня і 1 липня.

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Також в додаткові рейси відправиться поїзд № 86/85 Львів - Новоолексіївка. Зі Львова з 31 травня по 7 вересня він курсуватиме по непарних числах. Зворотно - 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних числах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЗ в 2019 році планує вдвічі підвищити вартість пасажирських квитків на поїзди. З 1 квітня проїзні квитки дорожчають на 12%, а з жовтня – ще на 12%.

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Місце
Україна
Теги
Укрзалізницяпотяг
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