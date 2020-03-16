"Укрзалізниця" пояснила, що буде із квитками на скасовані міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019.

Залізничний оператор наголосив, що кошти повертатимуть без стягнення додаткових зборів. Про це заявила пресслужба УЗ.

"Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", – йдеться у повідомленні.

На поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

"У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", – резюмували представники УЗ.

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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